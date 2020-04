Retour du soleil sur la Provence

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.8 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Retour d'un franc soleil et d'un air plus sec sur la vallée des Baux après plusieurs journées de climat maussade, gris et pluvieux mais néanmoins doux.



Température juste de saison, mais ambiance printanière très agréable au soleil.