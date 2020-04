Dim. originale 5120*2448px

Après un début de semaine morose depuis lundi avec un temps couvert, pluvieux et frais, le soleil fait une soudaine apparition.

Sitôt, après l'apparition du soleil, la température a fait un bond en avant, stoppant net la sensation de fraîcheur et laissant place à cette impression de beau temps.



Ici la frontière est bien définie entre la zone de stratocumulus s'éloignant au nord et la zone ensoleillée arrivant du sud.



Mais cela ne devrait pas durer.

A partir de ce vendredi, des orages à évolution diurne sont possibles, suivis par le retour du mauvais temps pour la semaine prochaine avec dès ce samedi, avec un autre risque orageux plus probable.



Portez vous bien.