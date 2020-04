Lumière plus "nette"

Lumière plus "nette" Avesnelles 2020-04-24T07:07:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

En quittant le c½ur des nappes de brume il est possible de récupérer un peu de netteté. Mais les nappes ne flottent jamais bien loin dans le bocage du fond de vallée. Ici au-dessus d'une mare prairiale dont le niveau a fortement baissé depuis la mi-mars... En lien avec les très faibles précipitations (sans oublier l'ensoleillement record et les températures très élevées pour la saison) que nous connaissons désormais depuis plus de 6 semaines, étonnamment.



La Rue de la Soif (LN inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !