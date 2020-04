Arrivée sur la rade du brouillard marin

Avec une masse d'air chaude en altitude, survolant une Méditerranée encore fraîche, et des brises marines d'origine thermique, il n'en fallait pas plus pour que le brouillard marin qui tangentait le Parc National des Calanques depuis ce matin s'invite sur la rade de Marseille.



Au moment du cliché, le brouillard venait de contourner le massif de Marseilleveyre et commençait à s'étaler en rade sud, qu'il recouvrira totalement quelques minutes plus tard. Sur notre station de la Corniche, malgré le soleil, le taux d'humidité dépasse ainsi les 90% en mi-journée, un cas d'école!



Le sommet de la couche de brouillard ne dépasse pas les 100 mètres, et le ciel d'azur s'impose au dessus, laissant émerger les massifs des Calanques, ici sur la photo la montagne de Marseilleveyre.



Photo prise depuis le parc Montvert sur la Corniche en direction du SO.