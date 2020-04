Tourmente au dessus de la ville

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/5.7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmYÚd

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

Bonjour,



On devait s'attendre à quelques développements convectifs en Dordogne. Nous y avons eu droit !



Des cellules se sont vite développé entre Vergt et Montpon, avant que toute la région entre ces lieux et Bergerac se déstabilise. Rapidement, un orage s'est formé au Nord de Bergerac, et s'est étendu au dessus de la ville, offrant un ciel menaçant sur un fond quasi ininterrompu de tonnerre. Belle ambiance !