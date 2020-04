Arrivée de la pluie

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmYÚd

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

La cellule bergeracoise ne tarde pas à présenter une colonne de précipitations massive. Celle-ci arrivera doucement, me donnant le temps de me mettre à l'abri. Une demi-heure plus tard, il tombait des hallebardes. Il faisait 25°C avant l'arrivée de l'orage, qui était franchement sonore.