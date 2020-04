enclume basse

Photo bien grise... mais plus riche d'enseignement qu'un belle carte postale. Je ne peux résister à partager plus largement qu'avec les copains habituels .

Depuis 3 jours de spectaculaires inversions de température et d'humidité (entre 3000 et 4000m) sont lisibles sur les sondages de Cunéo et Nîmes, donnant des cieux caractéristiques mais inhabituels.

Gap étant située entre ces 2 lieux de lancers de ballons ,je pense qu'on peux extrapoler l'analyse. Comme les jours précédents la convection n'arrive pas (ou très difficilement)à percer ce plafond de verre qui arrête toute forte extension verticale. on voit ce matin une belle enclume qui s'étale sous la couche d'Ac et non pas à la tropopause comme c'est généralement le cas .

Depuis, les cumulus alentour font de même et se mélangent .