un lenticulaire monte à l'assaut de la Grande Moucherolle

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/3.6

Focale 20.1 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

à l'aurore le ciel était parfaitement dégagé puis il s'ensuit pas mal de brumes reliquat de l'humidité des averses de la veille ...le ciel devient chaotique avec une variation de nuages se modifiant très rapidement un véritable va et viens incessant.

la tendance devient instable et des cumulus commencent à se former au dessus des sommets.