Après un hiver doux et peu neigeux,début de printemps très ensoleillé et sec dans le Nord-Est de la France avec,localement, quarante-cinq jours consécutifs sans une goutte d'eau et des températures hors saison.A partir de demain,changement temps avec le retour de la pluie mais pas assez suffisante pour endiguer cette sécheresse.