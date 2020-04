Petit orage sympa ce soir !

Appareil SONY

ILCE-6000

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/5.0

Focale 16 mm

ISO 100

Objectif E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel ILCE-6000 v3.20

Depuis 2 ans que j'ai la cellule LPTm2 c'est enfin ma première belle capture avec ce beau spider et depuis ma fenêtre.

Ça réconforte de mon déménagement bloqué à cause du confinement et qui me bloque toujours à Senlis