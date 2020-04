Enfin un magnifique impact !

Des mois et des mois que je l'attendais, cet impact qui vient se placer juste devant la caméra ! Il s'agit de l'un des 2 impacts de foudre qu'aura produits l'orage parmi une bonne vingtaine d'intra-nuageux. Cet orage a concerné l'Ouest du Mans avec une activité électrique modérée et de bonnes pluies accompagnées de grêle (je n'en ai pas eu mais elle a été signalée). Il s'agit du plus actif des 5 orages qui ont concerné Le Mans aujourd'hui, il a sévi aux alentours de 15h. Avant cet orage, une cellule de faible intensité passe à l'Est du Mans, après, 2 cellules faibles et une dernière un peu plus active qui sera vraiment passée au-dessus de ma tête avec 4 mm d'eau et également un peu de grêle. Une journée vraiment remplie en terme d'orages et qui semble prédire une belle saison des orages en 2020 (après déjà des orages le 12 et le 17 avril).