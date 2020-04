Cumulonimbus des Flandres

Appareil Panasonic

DMC-FZ48

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

La journée fut agitée ! Les averses ont été fréquentes et de petites lignes instables se sont même organisées en fin d'après-midi et début de soirée.

Sous ce nuage qui aura occasionné la plus grosse averse, quelques mammatus se dessinent au coucher du soleil, alors qu'il s'éloigne vers la Belgique. Il aura donné quelques coups de tonnerre et un magnifique arc-en-ciel en région lilloise.