Fenêtre sur les Gabizos

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/4.0

Focale 130 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Bien belle lumière et netteté sur les Pyrénées pour se laisser glisser doucement dans le mois de mai et abandonner avril 2020 à son étrangeté.

L'enneigement souffre et disparaît à moyenne altitude alors que les faces nord demeurent bien blanches.