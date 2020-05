Impact sur les hauteurs de Nancy

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 13 sec

Ouverture f/5.6

Focale 35 mm

ISO 250

Objectif 35.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.0 (Windows)

Petit orage agréable ce soir, le premier de l'année !

Impossible d'aller bien loin avec le confinement, donc on reste près du domicile.

Cet impact viendra me surprendre dans mes réglages photos puisque l'orage était relativement loin et tout à coup un puissant impact (le dernier de cet orage) viendra me "cramer" ma photo de part sa puissance.



Quel plaisir de ressortir et d'entendre les bruits de la douce campagne avant nos orages...