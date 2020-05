Crue rapide

Suite aux précipitations de l'après-midi, l'Arly connaît une forte hausse de son débit.

Photo de gauche prise vers Midi

Photo de droite prise à 18h

Réaction plus modérée de son affluent l'Arrondine, sans doute à cause de la limite pluie neige assez basse alors que le bassin Versant a une altitude moyenne plus élevée.

Les sols ne sont pas encore saturés ce qui limite franchement la réaction des affluents mineurs, ruisseaux et torrents - Pas de ruissellement constaté.

Le risque d'une crue aussi haute qu'en Mai 2015 s'éloigne heureusement, d'autant plus que la quantité de neige restante est beaucoup plus faible qu'alors.

A surveiller cependant jusqu'à la fin de l'épisode.