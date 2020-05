maussade encore

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Même endroit qu'hier et quasiment même ciel gris et pluvieux. L'air est toujours aussi humide en raison de ce cordon d'air chaud et humide qui ondule sur le sud du pays piloté par une dépression peu mobile en mer du Nord.

Vivement demain et le retour du soleil grâce à la poussée d'une dorsale ibérique.