amélioration

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le dorsale insuffle sur le sud ouest un air encore plus doux que celui qui nous concernait les jours précédents alors que l'humidité est toujours présente, en témoignent ces stratocumulus récalcitrants au nord de la Garonne, ainsi que les quelques cumulus fractus qui survolent les collines.



Pour l'heure il fait déjà chaud avec 15.6 °C et surtout un Td oscillant entre 14 et 15 °C, qui devrait encore grimper aujourd'hui et surtout demain. On attend en effet la première bouffée chaude de type caniculaire de la saison avec des T850 hPa voisine de 20 °C demain, ce qui est tout sauf normal pour un début mai, même dans le sud ouest.