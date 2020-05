Premières chaleurs

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 39/27758 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 192m

Comme prévu, le réchauffement de la masse d'air, couplé à un redressement du vent d'ONO (mistral côtier) au NO (mistral rhodanien), ont favorisé un effet de foehn sse décalant de la Côte d'Azur hier vers la Provence ce dimanche, avec air sec et vent chaud.

Si les 30 degrés ont été frôlés sur l'Est varois, la chaleur était sensible aussi dans les Bouches-du-Rhône. Le seuil de chaleur a été approché sur la Corniche avec 24.7°C (Txx annuelle), et dépassé sur l'Est de Marseille avec 27 degrés.

Le voile de cirrus est resté anecdotique, et les rares cumulus cantonnés au loin en vallée du Rhône, donnant surtout du relief au coucher de soleil.