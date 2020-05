Douce soirée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5600

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5.0

Focale 18 mm

ISO 400

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Mesure Multi-segment

Photographe Charly GARDIEN

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.14

Le soleil se couche et colore l'est. La douceur est bien présente et l'humidité tombe.

Instagram : C.G. Photographie (c.g._photographie)

> https://www.instagram.com/c.g._photographie/

Facebook : C.G. Photographie (@meteoallier)

> https://www.facebook.com/meteoallier/