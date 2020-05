Bouquet final

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 19.5 sec

Ouverture f/5.7

Focale 10 mm

ISO 200

Objectif 10-20mm35mm f/3.5-5.6 IS STMQSd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

Cet orage a beau être en fin de vie, il n'a pas dit son dernier mot, et me gratifie d'un bel impact relativement proche et même d'un canal secondaire à quelques dizaines de mètres du point de chute, qui s'accompagne de multiples ramifications qui partent en tous sens. Le nuage laminaire vu précédemment s'est morcelé en plusieurs stratus bien inoffensifs.



Au final une belle soirée, qui je l'espère est la promesse d'autres orages pour le reste de l'année.



Bonne nuit !