Extinction du feu

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 173m

Moment paradoxal : le soleil sort et l'aspect coloré du ciel s'étiole rapidement. Ce n'est pas si rare que cela, mais c'est toujours un peu triste. D'autant plus que là ce serait une disparition prolongée après l'engloutissement d'Hélios.

A près de 10h du matin le ciel est encore couvert et la présence solaire ne se manifeste que par une tache lumineuse dans un océan de gris...



Kashka from Baghdad (KB inside) ?

Bonne journée à tous !