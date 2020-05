spectacle kéraunique

Appareil SONY

DSLR-A330

Exposition 15 sec

Ouverture f/5.0

Focale 26 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSLR-A330 v1.10

Une masse d'air flirtant avec les 20 °C à 850 hPa est dirigée vers la région, pilotée par une dépression au large de la péninsule ibérique. En altitude on se retrouve sur le bord ouest d'une dorsale avec un flux rapide et diffluent devenant cyclonique. L'arrivée d'une anomalie de tropopause va déformé le jet et nous placera en sortie gauche diffluente.

Cette anomalie contribuera au soulèvement de l'air très chaud présent en basse couche (tpw 850 de 18 à 20 °C) alors qu'une ligne de convergence se mettra en place entre le vent d'est établi aujourd'hui et le flux d'ouest amené par la dépression.

Cependant, une couche d'inversion empêche la convection de démarrer de la surface, il s'agira donc d'orage d'atmosphère libre, aux bases élevés souvent très photogéniques d'un point de vue électrique.



Ce fut dont un superbe spectacle de décharges internuageuses ponctué de coups de foudre aux impulsions parfois multiples, le tout en air sec.