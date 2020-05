avec le sourire !

Appareil SONY

DSLR-A330

Exposition 15 sec

Ouverture f/5.0

Focale 26 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSLR-A330 v1.10

L'orage glisse au nord de ma position délivrant encore de belles décharges électriques.

Pas de grêle à signaler, ni de vent sur le vignoble, on relève tout de même une rafale de 103 km/h à Belin-Béliet sur le réseau Mééo-France.

Un deuxième orage se présentera plus tard par le bassin d'Arcachon mais il restera assez loin et concerna Bordeaux.