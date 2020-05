L'herbe fraîche

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/240 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 150m

Indéniablement les sols du fond de vallée portent les stigmates du petit coup de fraîcheur nocturne, en particulier là où l'herbe a été récemment fauchée. Il faut dire qu'avec des Tn comprises entre 1° et 5° par ici (en ce qui concerne des stations toutes situées plus "en altitude", c'est-à-dire vraisemblablement plus "douces" dans cette situation)...



Ne t'enfuis pas (KB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !