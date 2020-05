Intense halo solaire

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/11.3

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmXÚd

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.4

Bonjour,



Ciel voilé aujourd'hui, et je ne peux m'empêcher de lever les yeux vers le ciel depuis mon petit balcon. Ce halo me saute littéralement au visage, et je m'empresse de le photographier. Pas d'autres structures lumineuses, uniquement ce halo, mais quel halo !



Bonne fin de journée.