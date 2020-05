23° et ciel chaotique dès le matin

23° à 6h! C'est un coup du vent du Sud, digne du début de l'automne.

Qu'il est agréable d'aller marcher (1km à la ronde) en début de matinée dans ces conditions.

Pas mal de bancs d'Altocumulus Castellanus circulent depuis le lever du jour, signe d'instabilité à l'étage moyen.

Ici, sur la photo, c'est le ciel qui noircit vers le Nord-Ouest et lâche, là-bas, des petites pluies orageuses. Chez nous, situés un peu plus au Sud, à peine quelques gouttes, le vent du Sud nous protège pour l'instant au pied des montagnes.

Portez-vous bien et #restezchezvous #cestbientôtfini!