Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.6

Focale 64.9 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Coucher de Soleil depuis ma fenêtre à 20H50.

Fin d'une journée douce pour la saison avec cet après-midi environ 25.5°C à Sivergues (estimations à partir des stations météo les plus proches) et avec en plaine 27.6°C à Carpentras et même 29°C à Apt (station la plus proche à 7km à 242m d'altitude donc plus de 300m de différence en altitude), bon loin du record mensuel qui est de 34.1°C en 2007, mais bon nous sommes à 5.1°C au dessus des normales de 23.9°C à Apt, et c'est que le début du mois.

Ces températures douces pour la saison sont présentes depuis une semaine avec à Sivergues 21°C-25.5°C et 25°C-29°C en plaine. Mais elle devrait fortement chuter dimanche et lundi avec l'arrivée de la pluie.



Min/Max du jour : 9.5°C/25.5°C



Pluviométrie mai 2020 : 0.5mm (2019 :20mm)



Bilan climatique avril 2020 Sivergues :

Température maximale : 22°C (09/04)

Température minimale : -1°C (loc. -2°C) (03/04)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : 27mm (28/04)

Précipitation totale : ≈ 55mm (2019 : 100mm ; mars 2020 : 35mm)

Rafale maximale : ≈ 55-60km/h (15-29/04)

Notes/événements météorologiques notables :

Début de mois très sec, puis humide à partir du 19. Pluies modérées (27mm) le 28, rattrapant tout les cumuls du mois.

Vent assez fort le 15, et aussi le 29, alors que à ce dernier le vent était prévu à 15km/h !



Vigilances :

RAPPEL : Tous les massifs forestiers de Vaucluse interdits pour éviter d'engorger les urgences suite au coronavirus en cas de blessure et de départ de feu.

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Moyen (55/100)