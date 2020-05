Cellule orageuse

Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark III

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/2.8

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif EF24-70mm f/2.8L USM

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Lionel Degremont

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

quelques orages se forment environ 20-30 km à l'est, et s'éloignent rapidement vers le nord est.

On aperçoit une enclume en arrière plan éclairée par les derniers rayons du soleil, et de nouveaux congestus dont un est coiffé d'un pileus, également éclairé par le soleil.