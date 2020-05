Dernière journée de temps ensoleillé avec la fin du confinement

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4S

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 20.0 mm f/3.5

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

L'impression de beau temps est bien réelle ce matin. Néanmoins, l'atmosphère est laiteuse signe d'une humidité importante et on aperçoit au Sud de la zone une couverture nuageuse importante.



Les prévisions sont pessimistes. Demain, la pluie arrive dans la journée et les températures rrès clémentes depuis 3 jours vont chuter drastiquement.



La semaine prochaine, fin du confinement, mais fin de la douceur....



Température: 15°C

Vent EST 15 km/h