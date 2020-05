Appareil Panasonic

Photo prise vers 9H30 à ma fenêtre. Avec bancs de brouillard présents depuis ce matin, parfois monte un peu ou descende un peu mais ils sont toujours là.

Et donc vers l'heure de la photo cela nous a même donner ce photométéore.

Alors je m'y connait pas trop en photométéore, (à part les plus connus) mais apparemment ce qu'on voit sur la photo serai un arc blanc.



L'épisode pluvieux entre samedi et hier nous a donné au total 62mm, et par moment il a même plut fort dimanche soir, et même pas de vigilance jaune (pluie) pour le Vaucluse, elle aurait été plus que justifiée !

Le vent de Sud-Est (de la pluie) a également soufflé assez fort à environ 60km/h dimanche (plus forte rafale du mois).

Hier la température maxi n'a pas dépassé 13°C.



Pour ce matin la minimale du jour est d'environ 6°C (à confirmer), température minimale du mois à égalité avec le 01/05.



Pluviométrie mai 2020 : 62mm (2019 : 20mm ; 2018 : 210mm)



Vigilances :

Les massifs du Vaucluse sont de nouveau accessibles

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon (45/100)