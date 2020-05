Beau temps sur l'ouest de la Provence

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Logiciel Hugin 2018.0.0.5abfb4de7961

Après un épisode de 48 h de fortes pluies qui ont apporté environ 30 mm sur la région, soit largement moins que dans le Sud-Ouest, retour du soleil aujourd'hui sur l'ouest de la Provence et occasion d'une première balade post-confinement.



Vue depuis les sommets des Alpilles sur toute la plaine de la Crau, au milieu au fond l'ouest de l'étang de Berre, plus à droite à environ 35 km à vol d'oiseau les usines de la zone industrielle de Fos-sur-Mer.



Léger voile nuageux et température un peu limite pour la saison d'environ 20°C.