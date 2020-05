Dim. originale 3968*2976px

La météo n'a plus rien à voir avec la veille sur la Provence et Marseille, passant d'un temps bouché, faiblement pluvieux et bruineux avec une très mauvaise visibilité à une journée radieuse avec un ciel d'azur retrouvé et une visibilité parfaite.

Les temps changent aussi avec le retour des activités humaines et la promenade redevenue possible en bord de mer. Certains profitent déjà des brises maritimes pour ressortir les voiles, sur les plages comme en mer.



Photo prise depuis le parc balnéaire du Prado en direction du SO.