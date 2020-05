Orage pendant l'heure bleue

13 mai 2020 ,



Quand un orage a base élevée et ce dans une atmosphère chargée de sable arrive sur la Métropole Toulonnaise , cela offre une vision (depuis le Mt Caume) tout simplement sublime , de plus ce sera dans le secteur la dernière manifestation électrique pendant l'heure bleu, d'où des couleurs plutôt folles !!!



La première quinze du mois de mai me satisfait entièrement





Lien HQ: https://flic.kr/p/2j1yvYG