Etage moyen toulonnais

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 15 sec

Ouverture f/6.3

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Pascal Collas

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Une dégradation orageuse pouvant être très esthétique était annoncée pour la nuit et celle-ci fut au rendez-vous !

Placement parfait pour accueillir cet orage d’atmosphère libre formé à plus de 100km en mer et qui a finit par s'échouer sur l'agglomération de Toulon au lever du jour.