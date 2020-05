Le ciel se charge par le sud

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/8

Focale 15 mm

ISO 280

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Ce matin, le ciel ést clair de bon matin, mais au fil des heures, le ciel se charge de plus en plus par le Sud, comme on peut le voir.



Le vent s'est renforcé: NE 20 km/h, rafale: 36 km/h

Température fraîche: 10°C