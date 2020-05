La rivière frume

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.95°E

Altitude GPS 150m

Entre brume, givre et frime, l'ambiance était bien fraîche en ce fond de vallée traditionnellement humide et froid. Sachant que la température s'est abaissée entre 0° et -2° sur les points hauts du secteur, à combien avons-nous pu ici descendre ?

De manière a priori contre-intuitive, les sols y étaient durs comme le roc, ce qui est pour le moins inhabituel (mais hélas logique étant donnée la sécheresse qui s'est installée et s'amplifie...).



Sauvagerie (OTH inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !