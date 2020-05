Fort vent de SE

Dim. originale 3864*2898px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 17/32882 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.27°N, 5.36°E

Altitude GPS 46m

Le vent d'Est à SE souffle fort aujourd'hui sur la Provence, et après quelques petites averses remplies de sable en fin de nuit, le ciel est plutôt bien ensoleillé.

Le vent apporte aussi une douceur humide (de 20 à 22°C après une Tn de 15.8°C), et quelques cumulus marins circulent, plus nombreux par effet orographique sur le massif des Calanques, le soulèvement de l'air au dessus des reliefs y créant une habituelle condensation dans ce type de situation.

Protégée dans cette orientation du vent, la rade Sud près de la Corniche n'est que peu agitée.



Photo prise vers le Sud depuis le Sporting Club de la Corniche, avec notre StatIC ici visible au dessus de la rade Sud.