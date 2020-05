Instabilité matinale

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

En marge des orages à bases élevées qui ont touché le littoral varois en fin de nuit (et dans une moindre mesure la Camargue entre 30 et 13 avec une petite cellule isolée), l'instabilité se présente sur l'est héraultais au petit matin avec un magnifique plafond nuageux composé d'asperitas.