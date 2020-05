Appareil Canon

Canon EOS 1200D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5.7

Focale 55 mm

ISO 250

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Bonsoir à tous,

Le ciel est resté couvert, humide, triste et bâché toute la journée mais avec au final ce magnifique couché de soleil resplendissant en couleurs !



Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage !

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)