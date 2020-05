Frais et nuageux

Dim. originale 5385*3061px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/11

Focale 17 mm

ISO 200

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Troisième journée bien fraiche, la température est descendue à +2.2°C au cours de la nuit et une maxi à 14.9°C.

Le vent venu de la Manche renforce la sensation de fraicheur d'autant que des passages nuageux plus ou moins nombreux ont occulté le soleil.

Difficile de se réadapter à ce temps plus frais après avoir vécu un mois d'avril et début mai très doux.