Ciel du matin sur le Cotentin

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

LA bise est toujours là ce matin et les températures plus que fraîches. Le pull est obligatoire pour sortir....



Néanmoins la lumière du matin est belle et les rayons du Soleil éclairent de fort belle manière les cumulus en lévitation dans le ciel cherbourgeois



Température: 7°C

Vent de secteur NE: 25 km/h, rafale 36 km/h