Foudre sur le lac

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/14.1

Focale 19 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Il aura donc fallu attendre le 14 Mai pour avoir une situation orageuse potable sur les Hautes-Alpes !



En fin d'après-midi, un orage se forme au Nord de Digne et prend la direction de Serre-Ponçon.



Je me rends donc sur place et assiste à de nombreux impacts de foudre assez fin mais dans un beau paysage.



Par la suite, je me suis fait englouti par l'orage avec de nombreux impacts proches !