Très (trop!) proche !

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Alors que l'orage m'englouti totalement j'assiste à un mitraillage de foudre tout autour de moi.



Juste avant cette prise de vue, mon parapluie est victime d'un traceur descendant me provoquant un choc dans la main me faisant lâcher le parapluie.



Sensation très très étrange de l'électricité statique puissance 50 dans la main.



Je suis donc forcé de me mettre à l'abris alors que la zone de foudroiement est exactement sur ma position.



Après un déluge de petite grêle, l'orage se calme enfin....



Chasse courte mais intense !