Fin d'orage

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.29°N, 5.37°E

Altitude GPS 110m

Apres une matinée bien ensoleillée, l'instabilité s'est progressivement faite plus présente au cours de l'après-midi, et a finalement donné lieu à un passage pluvio-orageuse sur les Bouches-du-Rhône.



Au moment de la prise de vue, l'orage s'éloigne en quittant Marseille par le NO et se dirige vers l'Etang de Berre.



Photo prise depuis le parc Pierre Puget en direction du Nord.