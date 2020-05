Orage en évacuation

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 182m

L'orage qui a touché Marseille durant l'heure précédente s'éloigne vers le NO et sévit au moment de la prise de vue sur l'Etang de Berre et notamment Marignane. Le rideau de pluie qui l'accompagne est encore bien visible derrière la chaîne de la Nerthe.



Photo prise depuis la colline de Notre-Dame de la Garde en direction du NO.