Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Nous sommes toujours en présence d'une masse d'air froide et sèche advectée par ce vent modéré oscillant entre Nord et Est depuis le début de la semaine.

Le réchauffement diurne ne tarde pas à déclencher la convection dans les basses couches et de nombreux cumulus humilis apparaissent dès 09h30. Peu d'extension verticale étant donné la présence de l'inversion de subsidence juste au dessus du niveau de condensation.



Avec cet air froid, les températures sont sous les normales, les Tn des trois derniers jours étant 3.2 °C, 3.1 °C et 4.5 °C ce matin. L'après midi on ne dépasse pas 15 °C.