Photographe Baptiste Monterroso

Dégradation orageuse poussive sur les Alpes-Maritime en ce 14 Mai, très humide et finalement pas exemplaire en terme de foudroiement, du moins pour la partie littorale. Ici une cellule qui évolue à hauteur de Monaco avec un petit internuageux histoire de dire.



Par la suite l'alimentation et l'activité électrique des cellules le long du front instable s'opérait de façon très aléatoire, avec quelques rares impacts bien sentis qui malheureusement n'ont pas été immortalisés par l'appareil photo (tombe entre les poses, hors cadre etc), assez difficile à gérer tant le comportement et l'activité des cellules se faisait du tout au rien en un clin d'oeil.



Finalement ce sera l'unique cliché "potable" de cette chasse assez humide, mieux que rien, espérons du mieux !