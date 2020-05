Retour du beau temps sur l'ouest provençal

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8.0

Focale 4.8 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Retour d'un temps plus sec et clair sur l'ouest de la Provence, après une matinée grise et les fortes pluies d'hier soir.



Température printanière d'environ 21°C sous un léger vent qui a bien dégagé le ciel, toutefois en direction du Gard plus à l'ouest la couverture nuageuse est plus épaisse et sombre.



Cette année plusieurs épisodes pluvieux ont apporté plusieurs dizaines de mmm d'eau sur la région depuis fin avril, bénéfiques pour la végétation avant la sécheresse estivale.