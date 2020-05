Beau temps dans le Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.1

Focale 10.8 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise à la Grande Terre avec vue sur le village (Sivergues) et le massif du Luberon. Enfin ! les balades ne sont plus limités et les massifs sont de nouveaux accessibles, donc plus besoin de regarder le rayon du km et l'heure qui tourne.

Bon je n'ai pas encore eu le temps de faire de grandes balades…



Le Luberon risque également d'être durant les Week-end de mai la cible des touristes provençaux, car la zone des 100km du massif va fait en gros en le Vaucluse et les Bouches du Rhône comprenant des villes comme Avignon, Orange, Aix, et Marseille. Cette zone s'étant également dans certaines partie d'autres département (04 ; 05 ; 26 ; 30 ; 83) comprenant des villes comme Nîmes, Manosque, Sisteron, Toulon, Draguignan… Et même les extrémités Sud de Montélimar et Gap.



Beau temps, mais présence de quelques nuages, notamment orageux vers l'Est (gauche de la photo prise en direction du Sud-Est) et le 04. 18°C au lieu et à l'heure de la photo. Vent faible, mais présent en rafales à 35-40km/h.



Min/Max du jour : 10°C/18.5°C



Pluviométrie mai 2020 : 70mm (2019 : 20mm ; 2018 : 210mm)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon (40/100)