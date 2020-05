Évolution diurne

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/8

Focale 30 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Des orages pouvaient être attendu sur l'Hérault et le Gard aujourd'hui, mais ça ne veut décidément pas cette semaine et les dégradations uniquement pluvieuses et très automnales s'enchainent. Aujourd'hui pourtant, on retrouvait une ambiance + de saison avec des développements diurnes, mais ceux-ci furent tardifs. Une cellule aura réussi à prendre sur ma position, m'obligeant à me replacer pour éviter la pluie. Vue d'ici, une belle base et le soleil joue avec son rideau de précipitations. Mais de l'électricité? Faut pas rêver, les éclairs ont décidé de rester confinés alors qu'on peut enfin retrouver le goût de la nature.